"В Россию ездить нечего": министр Омелян призвал украинцев стремиться на заработки в Европу

Владимир Омелян / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян, давая комментарий по поводу широко в последнее время обсуждаемого прекращения транспортного сообщения между Украиной и РФ, призвал украинцев отправляться зарабатывать деньги в страны Европейского союза вместо России.

"Говорят, что там (в Российской Федерации — "Главред") есть определенное количество работников. Но если вы хотите работать — есть достаточное количество рабочих мест в Украине. Если вы хотите работать за рубежом — пожалуйста, есть страны ЕС", — цитирует портал "УП" Омеляна.

Чиновник полагает, что в странах Европейского союза украинцы заработают больше денег, нежели в РФ, а также будут находиться "в комфорте и в безопасности".

Омелян особо отметил, что "люди должны интегрироваться в ЕС", а "в Россию ездить нечего".

Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ раскрыли содержание исторического документа Омеляна о пассажирском транспортном сообщении с РФ, а также о том, что его супругу "подловили" на торговле в России.