В Украине уничтожат более 40 лекарственных препаратов производства РФ

18 августа 2018, 07:22

В списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

В Украине установлен временный запрет на некоторые лекарства
В Украине установлен временный запрет на некоторые лекарства

Решением Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Украине запрещена реализация, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.

Главной причиной запрета стал ввоз этих лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства, говорится в распоряжении ведомства №7308.

При этом медучреждениям, аптекам и другим субъектам хозяйственной деятельности поручено немедленно проверить у себя наличие лекарственных препаратов из списка, после чего изъять их из обращения для дальнейшего уничтожения и утилизации.

Отметим, что в списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

В то же время в списке имеются лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Напомним, решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещен анестетик "Артифрин Здоровье Форте".

Ранее в Украине запретили еще одно популярное лекарственное средство.

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