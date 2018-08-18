В Украине уничтожат более 40 лекарственных препаратов производства РФ

В Украине установлен временный запрет на некоторые лекарства

Решением Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Украине запрещена реализация, хранение и применение 68 лекарственных препаратов, 43 из которых изготовлены в России.

Главной причиной запрета стал ввоз этих лекарств на территорию Украины с нарушением требований законодательства, говорится в распоряжении ведомства №7308.

При этом медучреждениям, аптекам и другим субъектам хозяйственной деятельности поручено немедленно проверить у себя наличие лекарственных препаратов из списка, после чего изъять их из обращения для дальнейшего уничтожения и утилизации.

Отметим, что в списке запрещенных лекарств содержатся в частности препараты российского производства против столбняка и стафилококковых инфекций.

В то же время в списке имеются лекарства украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства.

Напомним, решением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запрещен анестетик "Артифрин Здоровье Форте".

Ранее в Украине запретили еще одно популярное лекарственное средство.