Синоптики предупредили о грозах: Киеву грозит новый потоп

Киеву грозит новый потоп / Facebook/oksana.kovalenko

В воскресенье, 19 августа, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, днем - гроза, местами град и шквалы, при этом возможны подтопления.

"По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер переменных направлений, 15-18 м/с, температура днем 26-28° тепла", - говорится в сообщении пресс-центра КГГА.

В то же время в Укргидрометцентре заявили о том, что днем 19 августа в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось о том, что центр Киев утонул после мощного ливня.