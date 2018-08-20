В Украине начали серийный выпуск боеприпасов для советской пушки

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний 152-миллиметровых снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт" и начале их серийного производства.

"ГАХК "Артем" начинает серийное производство 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться украинской армии. Следующий наш шаг - в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем - от 100 миллиметров до натовского калибра 155 миллиметров", - написал Порошенко в Facebook.

2А36 "Гиацинт-Б" - советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии. Выпускалась с 1975-го по 1989 год.

В пятницу, 17 августа, секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об успешном испытании Украиной крылатой ракеты.

Испытания прошли на юге Одесской области.

По словам Турчинова, крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную задачу, поразив морскую цель на расстоянии 100 км.