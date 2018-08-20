"Сражаться до конца". Николаевский губернатор захотел обустроить в городе хижину Конана-варвара

Алексей Савченко / novosti-n.org

Николаевский губернатор Алексей Савченко дал распоряжение о благоустройстве киммерийского города Дикий Сад и хижины легендарного литературного и киноперсонажа Конана-варвара.

Чиновник отметил, что этого героя обязательно нужно сделать знаковым для Николаева, сообщает портал "Новости N".

По словам Савченко, территория Дикого Сада будет огорожена высоким забором, дизайн которого обязательно согласуют с горожанами. Причем работы по благоустройству будут проводиться за внебюджетные средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Савченко связал недавнюю археологическую находку на Николаевщине с персонажем книг Роберта Говарда и фильмов с Арнольдом Шварнеценеггером – Конаном-варваром.