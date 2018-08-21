Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные лета

21 августа 2018, 15:00

В столице днем температура не достигнет +30, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 24-26 августа будет тепло, не ожидаются осадки
В Киеве 24-26 августа будет тепло, не ожидаются осадки, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных — с пятницы, 24 августа (отмечается День независимости нашей страны), по воскресенье, 26 число, осадков не будет.

В столице днем температура воздуха не превысит +29 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье днем в столице будет +27… +29, а ночью — +13… +15.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 24-26 августа будет тепло, не ожидаются осадки
В Киеве 24-26 августа будет тепло, не ожидаются осадки, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.  

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Киев погода День независимости Укргидрометцентр
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