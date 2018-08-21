Военный парад в Киеве - за и против: Юрий Касьянов vs Сергей Марченко

Вечером в среду, 22 августа, состоится финальная репетиция, а сеть уже заполонили видеоролики подготовки к параду, приуроченного к очередному Дню Независимости страны.

В киевском небе над Хрещатиком прошли военные самолеты.

Мнения по поводу целесообразности его проведения в анонсированном формате разделились. "Главред" предлагает на суд читателей два полярных мнения.

Против парада

Юрий Касьянов, волонтер

Я против парада. Против роскошной показухи, ура-патриотизма с флагами, самообмана в вышиванках. Против того, чтобы в военное время несколько тысяч солдат месяцами маршировали, учились тянуть носок вместо реальной боевой подготовки. Против огромных для нищей страны финансовых затрат на подготовку к проведению парада. Потратьте эти деньги на оснащение армии санитарными автомобилями, на тепловизоры, беспилотники, на помощь инвалидам войны и семьям погибших.

Я против военного парада, который используется олигархическим режимом для укрепления своей власти. Против оболванивания масс мнимой западной поддержкой в форме солдат дружественных стран. Против того, чтобы парад принимали лица, виновные в военных поражениях, потерях территорий, и гибели тысяч патриотов. Пока в Украине нет Дня памяти погибших - до тех пор ни о каком параде не может быть и речи.

Я за марш ветеранов. Пусть они пройдут походными колоннами - без всякого официоза, приглашённых гостей, закрытых вип-зон, и прочего совка. Пусть будет оркестр, скупые слёзы мужчин, искренняя благодарность и уважение киевлян. Таким должен быть настоящий парад героев.

За парад

Сергей Марченко, блогер

Чтобы понять, зачем военный парад, нужно разобраться, в чем гибридность войны. Кремль воююет с нами руками украинцев. Люди, родившиеся и выросшие в Украине, получившие от страны счастливое детство, образование, специальность берут в руки оружие и идут убивать украинцев. Почему? Потому что там, где они жили, Украины не было. Была Россия. Со своими Бандитским Петербургом, Камеди Клабом, вечерним Путиным по ОРТ перед сном.

Иногда мы немного отрываемся от реальности и считаем какие-то вещи очевидными. А люди разные. Им нужно постоянно рассказывать и показывать, что происходит. Если этого не будет делать родная страна, в их мозгах будет сидеть со своей пропагандой Россия. А потом они пойдут нас убивать. Военный парад – еще один повод напомнить о войне, миллионах украинцев, потерявших в оккупации свой дом, работу, бизнес. Повод поговорить об Армии, которой не было, а сейчас можно и нужно гордиться. И, если посмотреть на репетиции парада под другим углом, окажется, что танки на улицах Киева не мешают проехать, а помогают поверить в то, что все будет хорошо.

Людям очень нужна такая картинка, пусть вам и кажется, что это тупо и примитивно. И да, было бы лучше, если бы танки не мешали проезду. Но еще лучше, если бы не было войны. К сожалению, нас об этом не спрашивали. На нас напали. Поэтому танки и парад. Очень хорошо, что это наши танки и наш парад. Не забывайте об этом.