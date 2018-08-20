В киевском небе над Хрещатиком прошли военные самолеты

Самолеты прошли прямо над Хрещатиком / Главком

В Киеве продолжается подготовка к военному параду в День Независимости Украины 24 августа; сегодня, 20 августа, в рамках этой подготовки киевляне могли лицезреть летящие над Хрещатиком украинские военные самолеты.

Кроме самолетов, по площади маршем прошли подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.

Также мы публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. На Крещатике пройдет торжественный военный парад.

Напомним, в центре Киева зенитная установка "Бук" после репетиции парада ко Дню Читайте такжеФотограф выложил фото с репетиции парада 18 августа с Киевенезависимости врезалась в стену бизнес-центра "Астарта" на улице Ярославской. Позднее было опубликовано видео инцидента.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Как сообщалось, в столицу постоянно прибывает военная техника и солдаты, которые в день парада пройдут по главной улице страны. Одна из таких колонн попала на видео.

Напомним, в посольстве Украины анонсировали появление представителя Трампа на параде по случаю Дня независимости Украины. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе планирует посетить Украину.

В 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.