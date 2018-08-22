Климкин назвал условие, при котором Россия прекратит транзит газа через Украину

Трубы "Северного потока-2" / Reuters

Россия обязательно прекратит транзит газа через Украину практически сразу же после постройки газопровода "Северный поток-2".

С таким заявлением в среду, 22 августа, выступил глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает портал "УНН". "Есть энергетическая проблематика, "Северный поток". Вы знаете, был очень сложный первый раунд переговоров с Еврокомиссией и российской стороной. Мы говорим, что на нашу ГТС и вообще на Украину должны быть распространены европейские правила. Почему тогда теоретический "Северный поток" должен быть лишен любых европейских правил?", – сказал он.

Как считает Климкин, россияне обязательно прекратят газовый транзит, несмотря на все данные перед этим гарантии.

"Причем это может быть и физически: начиная от манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами. Здесь доверия нет и мы будем последовательно против этого бороться", – заявил главный украинский дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, что может остановить реализацию проекта "Северного потока-2".