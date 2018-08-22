В Харькове тысячи людей попрощались с погибшим патрульным Дмитрием Кириенко: опубликовано фото и видео

В Харькове 22 августа отслужили траурную панихиду, а затем в сопровождении свыше тысячи полицейских провели в последний путь лейтенанта патрульной полиции Дмитрия Кириенко, погибшего от пули злоумышленника в ночь на 20 августа.

Как сообщает пресс-служба полиции, погибшего сотрудника правоохранительных органов посмертно наградили знаком отличия МВД "За отвагу в службе". Награду получила вдова полицейского.

Прощание состоялось в харьковском Доме офицеров. На здании были приспущены флаги, траурное шествие сопровождали тысячи коллег погибшего с траурными лентами на жетонах. Коллеги рассказывают, что называли погибшего не иначе, как "боевой офицер".

"Дмитрий Кириенко защитил собой харьковчан от преступника, который мог натворить в городе много бед. Это — настоящий героический поступок. Все хорошо знали Дмитрия, вспоминают, что он всегда защищал слабых и мечтал увидеть свою страну свободной от криминала и бандитского беспредела", - сказал во время панихиды заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова — возле горсовета — злоумышленник устроил стрельбу. По данным полиции, был ранен охранник горсовета и один из прибывших на место происшествия копов, который позже скончался в больнице.

По предварительным данным, неизвестный сделал около десяти выстрелов в дверь здания, ранил охранника, зашел в помещение и оттуда стрелял по копам.

Подробнее об инциденте читайте в материале "Главреда" "Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении".