Встречаем осень: синоптики уточнили погоду на День флага-2018

В Украину потихоньку приходит осень / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 августа, на День государственного флага, будет несколько прохладнее, чем вчера обещали в Укргидрометцентре.

Зато дождей по-прежнему не обещают – только переменную облачность. Грозовой ливень может пойти разве что в Черновицкой области.

И если раньше жарче всего было на востоке страны, то теперь там прохладнее всего: столбики термометров этой ночью опускались до +8 градусов, а в ближайшие дни там по ночам обещают +9-11 градусов. В целом, по ночам заморозки ожидаются в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Днем на востоке – на уровне +24-26 градусов.

На остальной территории будет теплее – до +29 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный.

Погода в Украине 23 августа / Скриншот

Такое похолодание синоптики Наталья Диденко объяснила господством антициклона над территорией Украины. "23 августа над нами антициклон. А это значит, что повсюду будет малооблачная солнечная погода. Разве на крайнем западе локально – парочка дождиков", – сообщила Диденко.

По народному календарю, 23 августа – в день память архидиакона Лаврентия – принято следить за водой: "Коли вода в этот день в полдень тиха – осень будет тихой, а зима без злых метелей". А вот если в этот день стоит сильная жара, то считается, что и вся осень будет либо жаркой, а если идут сильные дожди – дождливой.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.