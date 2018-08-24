На Ровенщине устроили праздник к юбилейной дате царской семьи: опубликовано видео

Дети прославляли и благодарили российского царя / Фото: скриншот

В Ровенской области состоялся фестиваль, посвященный 100-летию памяти российской царской семьи.

Как говорится в сюжете ТСН, юные участники действа на мероприятии пели, танцевали и прославляли российских царей.

В Ровенской епархии наотрез отказались официально комментировать инцидент.

"Не будет комментария", — сказал секретарь Ровенской епархии УПЦ МП отец Александр.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата возмущены действиями ровенских верующих, поскольку Николай II вошел в историю, как "кровавый".

"Когда идет российско-украинская война на востоке и собирать детей под видом прославления российского канонизированного святого – это нонсенс", — говорит секретарь Ровенской епархии УПЦ КП протоиерей Сергей Лучанин.

В СБУ данный факт не комментируют, поскольку не видят состава уголовного преступления. Статьи за безнравственные поступки в законодательстве Украины не предусмотрено.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Ровно. Ранее сотрудники патрульной полиции задержали 71-летнего жителя Почаева Тернопольской области, который держал в руках портрет Николая II и кричал в публичном месте, что ждет российские танки.