"Вражеские обстрелы и ответки". В разведке назвали потери боевиков на День независимости

В пятницу, по данным разведки, были уничтожены три боевика / YouTube

В пятницу, 24 августа — в День независимости Украины, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 39 раз открывали огонь по позициям наших воинов, в частности, из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, погиб один боец, а четыре — получили ранения.

Украинские подразделения открывали огонь для подавления огневых средств противника, по данным разведки, уничтожены три боевика, шестеро — были ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях — из минометов калибром 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибром 122 мм", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, у Крымского, Пивденного, Красногоровки, Гранитного, Чермалыка, Павлополя, Лебединского враги осуществили 17 обстрелов по позициям Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов и ствольной артиллерии.

В пятницу, по данным разведки, были уничтожены три боевика / Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" писал, что на Донбассе на протяжении июня воины операции Объединенных сил уничтожили 86 боевиков, также были ликвидированы два командно-наблюдательных пункта противника.