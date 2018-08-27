"Слабость Путина". Журналист объяснил, почему россияне не уйдут с Донбасса

Россияне не уйдут с Донбасса, потому что это будет воспринято как слабость Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что даже если на Донбассе все сравняют с землей, россияне оттуда не уйдут, поскольку это будет воспринято как слабость президента РФ Владимира Путина.

На захваченной территории никаких миротворцев не будет, если в самой России не произойдут какие-то потрясения, рассказал Цимбалюк в интервью "Фактам".

По его словам, Донбасс за четыре года (конфликт начался в 2014-м — Ред.) превратился в выжженную территорию.

"... заводы там закрывают, шахты затапливают, с экологией беда, уровень жизни — хуже некуда, потому народ оттуда бежит и в Россию, и в Украину. Но даже если там все сравняют с землей, оккупанты все равно не уйдут. Ведь это будет воспринято как слабость Путина", — отметил собеседник.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.