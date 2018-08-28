"Куски асфальта разлетались на десятки метров": в центре Киева прорвало теплосеть

28 августа 2018, 10:04

По словам очевидцев, высота фонтана воды достигала трех метров.

скриншот из видео

В Печерском районе Киева произошла авария на теплотрассе.

Как сообщает ТСН, в результате прорыва "куски асфальта разлетались на десятки метров", повредив припаркованный неподалеку автомобиль.

По словам очевидцев, высота фонтана воды достигала трех метров.

Причиной ЧП, говорят коммунальщики, являются испытания системы накануне отопительного сезона.

Напомним, в Киеве предложили назвать одну из улиц в честь скончавшегося американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

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Киев
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