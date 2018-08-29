Украина нарастит военное присутствие в Азовском море

УНИАН

В ближайшее время Украина увеличит не только корабельную группировку в Азовском море, но также силы морской пехоты и артиллерии.

Об этом сообщается на странице Военно-морских сил страны в Facebook.

Отмечается, что меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".

Накануне президент Петр Порошенк поручил подготовить заседание СНБО по поводу ситуации в Азовском море. "Я не собираюсь с этим мириться. И твердо убежден: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - сказал он.

В июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море.