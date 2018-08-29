Украинский вице-адмирал предложил план защиты от России в Азовском море

УНИАН

Украине необходимо провести "глубокий и разносторонний" анализ ситуации в Азовском море и сделать "домашние заготовки" на случай обострения.

Такое мнение выразил экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, передает "Обозреватель".

По его словам, отражать военную агрессию с моря надо "от берегов противника".

"Группировка, которая будет выполнять задачу на приморском фланге, должна быть разнородной. У руководителя этой группировки должна быть возможность маневра силами и компенсации недостатков одного вида или рода вооруженных сил другим. При этом необходимо вспомнить опыт Второй мировой - минные заграждения, минно-артилерийские позиции, использование авиации в борьбе с морскими целями и многое другое. Малыми артиллерийскими катерами эту проблему не решить", считает Гайдук.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.

Об этом сообщается на странице Военно-морских сил страны в Facebook.

Меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".