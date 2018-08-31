Супрун рассказала, чем опасны для учеников школьные линейки

Школьная линейка / УНИАН

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун утверждает, что традиционная школьная линейка на День знаний, 1 сентября, вредна и для физического, и для психического здоровья учащихся, особенно младших.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Толпа людей, стоящих на одном месте, жара или удушье плохо воздействуют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, рвать, чувствовать дезориентацию. Так же не прибавит здоровья стояния под дождем",— написала она.

По мнению Супрун, ультрафиолетовые лучи крайне опасны при любой погоде и при облачной в том числе.

"Всего 15 минут под их прямым влиянием увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения. Тень от деревьев, зонтов, тентов и т. п. не обеспечивает полной защиты от солнца", — пояснила она.

Также школьные линейки, как считает чиновница, крайне сильно бьют по психическому здоровья детей.

"Скопление незнакомцев да еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых младших школьников",— подытожила она.

Напомним, ранее Супрун советовала, как бороться со стрессом, как соблюдать баланс между личной жизнью и работой, а также рассказала о неожиданных свойствах воды.