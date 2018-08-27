Стали известны неожиданные свойства воды

Употребление достаточного количества воды ежедневно помогает преодолеть стресс, отметила Ульяна Супрун / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что употребление достаточного количества воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга.

Вода переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы, написала чиновница на своей странице в Facebook по случаю начала Всемирной недели воды (26-31 августа).

"Обезвоживание ощущается как сухость во рту, а также усталость, снижение внимания и памяти, даже головокружение и слабую головную боль. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма", — отмечается в сообщении.

Ранее Ульяна Супрун давала ряд советов. В частности, опираясь на сведения ученых, писала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время и быть физически активным. В Сети уже предложили прижизненно канонизировать и.о. министра здравоохранения.