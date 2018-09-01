Кличко и его свита едут на похороны Джона Маккейна за государственный счет

Мэр Киева едет не один - и всю его свиту тоже профинансирует городской бюджет

Стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко и его сопровождение, которые полетят на похороны сенатора Джона Маккейна, умершего 26 августа, профинансируют свою поездку из государственного бюджета.

"Мэр Кличко выписал себе отпуск за счет бюджета, чтобы полететь на похороны Маккейна. Конечно же, лететь на похороны друга Украины можно только за счет украинцев! Особенно, если ты мэр-миллионер!" - возмущенно написала на своей странице в Facebook Ирина Головатенко.

Пользователи под постом выразили свое возмущение. "Красавец, нет слов", "Только моей маме - матери погибшего ничего не дается от государства, а тут все законно" - с горечью пишут пользователи.

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Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.