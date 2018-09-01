Не Конаном единым. Губернатор Николаевщины возжелал искать в регионе Аладдина

Алексей Савченко и герои мультфильма "Аладдин" / novosti-n.org

Николаевский губернатор Алексей Савченко в шуточной форме предложил разыскать в регионе следы Аладдина – героя сборника легендарных арабских сказок "Тысяча и одна ночь", а также снятого в начале 90-х полнометражного мультфильма студии Disney.

Свое предложение он озвучил во время регламентной пресс-конференции, сообщает портал "Новости N".

Представители СМИ спросили у Савченко, почему он чаще других чиновников "попадает в новости" и припомнили ему предыдущее заявление о Конане-Варваре.

"А вы что не считаете, что в Кимерии был Конан Варвар? Или вы все же настаиваете на ВарвАровка? Я настаиваю на ВАрваровка! Я, кстати, прописался. Если вам надо посмотреть дом Конана - я вас приглашаю. И более того я скажу, патриотически это выглядело бы совсем по-другому. Через год обо мне забудут, а через 10 лет на Николаевскую будут приезжает, как на туристическую наследство,− сказал глава Николаевской ОГА.

Савченко также привел в пример львовские власти и львовских коммерсантов, которые активно придумывают и внедряют легенды для туристов.

"Пообщавшись с археологами, которые 25 лет пытались стучать в двери, благодаря сознательным политическим деятелям вместе с журналистами я смог донести свой месседж. Но донося этот месседж, вы не упомянули о амфору Аладдина - я это сознательно делал. Нет, у нас еще есть Аладдин, его мы тоже будем искать", − резюмируя, отшутился Алексей Савченко.

Напомним, ранее николаевский губернатор связал археологическую находку в регионе с легендарным героем фэнтезийных романов и фильмов Конаном-Варваром, а позднее захотел сделать в Николаеве хижину этого персонажа.