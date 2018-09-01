"Логичный конец": эксперт рассказал, что означает убийство Захарченко в Донецке

1 сентября 2018, 22:59

Кроме того, он записал видеокомментарий этого инцидента, и рассказал, к чему это может привести.

Юрий Романенко считает, что смерть Захарченко - начало возвращения Донбасса
Юрий Романенко считает, что смерть Захарченко - начало возвращения Донбасса / Главред

Убийство главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке 31 августа - логичный шаг в канве плана России по возвращению разоренных и проблемных земель Донбасса обратно Украине, рассказал руководитель политических программ Украинского университета будущего Юрий Романенко.

"Сепар загнулся в "Сепаре". Логичный конец, когда пришло время впарить ОРДЛО Украине. Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, сообщают источники Лайфа с места событий. Уже сдох. Хотя я не удивлюсь, если это падло окажется на вилле в Венесуэле целым и невредимым", - написал Романенко в своем Facebook.

Кроме того, Романенко записал видеокомментарий этого инцидента, и рассказал, к чему это может привести.

"Это логично в развертывании процессов возвращения Украине территорий Донбасса. Сейчас вся эта токсичная шваль, которую намело в 2014, больше не нужна... гиви и захарченки уйдут, и большим игрокам легче будет провести амнистию", - заметил эксперт.

Москва убирает самых одиозных, добавил Романенко, чтобы Украина не могла заявить "мы не можем жить с этими людьми", и точно приняла ОРДЛО обратно - проведя там амнистию.

Ликвидация Захарченко в конечном итоге приведет к тому, что оккупированные территории вернутся в состав Украины, но когда и в каком состоянии - сказать сложно, резюмировал эксперт.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. После инцидента в городе объявили "чрезвычайное положение", его закрыли для въезда и выезда

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.

Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался

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Донецк комментарий пророссийские террористы Захарченко ДНР Александр Захарченко Юрий Романенко
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