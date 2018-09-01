Из схваченных террористами донетчан выбивают показания - Лисянский

В убийстве Захарченко "признались" уже четверо задержанных - всех их пытали / asn.in.ua

"Власти" марионеточной "республики" террористической организации "ДНР" выдвинули обвинения в причастности к убийству экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко 14 задержанным, четверо из которых уже якобы признались в сотрудничестве с Украиной.

"Сейчас они утверждают про две диверсионно-разведывательные группы. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек", - сообщил в Facebook представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, ссылаясь на информацию источника.

"По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - утверждает Лисянский.

Читайте также"Наказание нашло преступника": в Украине закроют все уголовные дела против ЗахарченкоПо его данным, адвокатов и родственников задержанных в СИЗО Донецка не допускают, связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится. Нет никакой возможности пообщаться с задержанными.

Всего в захваченном боевиками Донецке после убийства главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко были задержаны около 50 человек.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. После инцидента в городе объявили "чрезвычайное положение", его закрыли для въезда и выезда.