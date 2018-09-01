Последствия убийства Захарченко: в Донецке задержаны десятки людей, есть пропавшие без вести

Из около 50 задержанных примерно десять уже отпустили, сообщил региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях.
В захваченном боевиками Донецке после убийства главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко были задержаны около 50 человек.
В городе без вести пропали 19 людей, рассказал региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии "РБК-Украина", ссылаясь на слова местных жителей.
"… около 50 задержанных, однако примерно десять — уже отпустили", — отметил собеседник агентства.
Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. После инцидента в городе объявили "чрезвычайное положение", его закрыли для въезда и выезда.