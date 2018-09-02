BBC "повысил" главаря "ДНР" Захарченко и пророссийских террористов до "повстанцев"

Покойного "куромаршала" и террориста Захарченко британцы "повысили" до "лидера повстанцев" / росСМИ

На ВВС News опубликовали статью о похоронах главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко, взорванного 31 августа, где назвали его... "лидером повстанцев", которые захватили "крупные участки территории" на Донбассе в результате "восстания" в 2014 году.

В сообщении, размещенном в разделе "Украинский кризис" (Ukraine crisis) заявляется, что 2 сентября "десятки тысяч людей собрались, чтобы почтить память лидера сепаратистов, поддерживаемых Россией". При этом взрыв, при котором был убит Захарченко, назвали терактом.

Также войну на востоке Украины там назвали кризисом и "конфликтом повстанцев с украинскими войсками".

В МИД Украины отреагировали на публикацию ВВС.

"Уважаемая редакция ВВС World, на Украине нет кризиса. Существует агрессия России против Украины. Репортаж должен основываться на фактах", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Dear @BBCWorld There is no Ukraine crisis.There is RU aggression against Ukraine.Reporting should be based on facts https://t.co/N2w4FIrFT0 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 2 вересня 2018 р.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в ДНР, вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.