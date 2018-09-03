Экс-замглавы АП отказал "моральным калекам" Донбасса в объединении с Украиной

Похороны Александра / Reuters

Экс-замглавы Администрации президента Леонида Кучмы Василий Базив заявил, что возвращать неподконтрольный Донбасс в состав Украины "может только самый большой враг" страны, поскольку дончане не побрезговали прийти на церемонию прощания с убитым главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Такое мнение Базив высказал на своей странице в Facebook.

"Вы видели моральных калек у катафалка убийцы тысяч украинских детей? И вы хотите с ними с "объединяться? Возвращать Лугандон может только самый большой враг Украины. Этого, кстати, очень хочет Путин, который, как и Порошенко, пытается присоединить Украину к лугандону. Кто еще этого хочет?" - недоумевает он

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.