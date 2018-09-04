Синоптик спрогнозировала в Киеве роскошную погоду

В среду днем температура ожидается +26 градусов, отметила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в среду, 5 сентября, будет роскошная погода.
В столице днем прогнозируется +26 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.
"В Киеве завтра, 5 сентября, ожидается роскошная погода, сухо, ясно…" — отмечается в сообщении.
По данным Украинского гидрометцентра, опубликованным на его сайте, ночью будет +16… +18, а днем — +26… +28 градусов.
Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.