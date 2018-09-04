Синоптик спрогнозировала в Киеве роскошную погоду

В Киеве 5 сентября будет роскошная погода, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в среду, 5 сентября, будет роскошная погода.

В столице днем прогнозируется +26 градусов, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В Киеве завтра, 5 сентября, ожидается роскошная погода, сухо, ясно…" — отмечается в сообщении.

По данным Украинского гидрометцентра, опубликованным на его сайте, ночью будет +16… +18, а днем — +26… +28 градусов.

В Киеве 5 сентября будет роскошная погода, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.