В США отреагировали на доступ ГПУ к смартфону журналистки Седлецкой

Посольство США не приветствует решение Печерского суда / Comments.ua

Решение о доступе Генеральной прокуратуры Украины к данным из мобильного телефона главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, выданное 4 сентября Печерским судом Киева, может очень неблагоприятно повлиять на борьбу с коррупцией в Украине.

"Мы обеспокоены тем, что вчерашнее решение суда по журналистке-расследователю Наталье Седлецкой может оказать неблагоприятное влияние на свободу печати и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. Украинская власть должна поддерживать независимую журналистику", - подчеркнули в посольстве США, передает "УНИАН".

Читайте такжеГПУ получила доступ к звонкам еще одной журналисткиНапомним, 27 августа нынешнего года Печерский райсуд столиц Украины удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и разрешил получить от провайдера информацию со смартфона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.