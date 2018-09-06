Урон от автокефалии Путин не сможет починить танками - Bloomberg

Филарет / Reuters

Битва за автокефалию критически важна для президента Петра Порошенко, поскольку судьба Украины зависит от идей, которые победят в умах украинцев.

Об этом пишет издание Bloomberg в статье "Украина может победить Путина в церковной битве".

"Главред" публикует ее полный перевод.

УКРАИНА ЛИШИТ СОСЕДА САМОГО ЦЕННОГО

Украина не может вернуть себе территории, которые были аннексированы Россией или контролируются ее доверенными лицами – но весьма вероятно, что она лишит своего более крупного соседа чего-то столь же ценного - его власти над православными христианами Украины, а вместе с ними и притязаниями Москвы на центральную роль в Восточном христианстве.

Собрания высшего духовенства, связанного с Константинополем, как правило, не представляют собой интереса с точки зрения политики. Патриарх Варфоломей I, дальний наследник глав Византийской церкви, не является восточно-православным эквивалентом Папы Римского. Будучи первым среди равных, он играет символическую, а не организационную роль.

Однако в понедельник Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере взволнованно сообщил о решении, принятом на такой встрече в Стамбуле. Группа подтвердила полномочия Патриарха Варфоломея признавать автокефалию поместных церквей, то есть право их глав не признавать ничьей власти, кроме власти Господа.

Читайте такжеВместо проигравшего Украину Кирилла РПЦ возглавит более нетерпимый идеологЕдинственная причина, по которой патриарх нуждается в такой конфирмации, - возможность ему предоставить Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Если это случится, произойдет тектонический сдвиг.

Московский Патриархат возглавляет Украинскую Православную Церковь с 17 века. Когда митрополит Киевский Филарет проиграл политическую борьбу за пост Московского Патриарха в 1992 году, он отколол часть украинской церкви, чтобы присоединиться к новой независимой Украине.

Москва боролась с расколом - Филарета оклеветали в российских СМИ и в итоге отлучили от церкви Московского Патриархата. Вселенский Патриархат изначально объединился с Москвой, не признавая независимую УПЦ так, как она признает, например, греческую, сербскую, болгарскую и румынскую церкви.

Отсутствие официального статуса мешало многим православным священникам присоединиться к раскольнической церкви Филарета. Организационно и финансово, Украина остается чрезвычайно важной для Московского Патриархата. В 2013 году, за год до аннексии Крыма, на долю МП приходилось около трети из 33.489 церквей Патриархии и 30.430 священников. Самый большой и почитаемый монастырь, Киево-Печерская Лавра, принадлежит Московскому Патриархату. УПЦ Филарета, насчитывающая около 3500 священников, меньше и беднее.

АВТОКЕФАЛИЯ ОБЕРНЕТСЯ БЕГСТВОМ ИЗ МП

Цифры имеют политическое и идеологическое значение. У Московского и Константинопольского патриархатов есть и имперское наследие, и Москва хотела бы быть лидером православного мира. Это стремление является одним из краеугольных камней неоимпериалистической идеологии, провозглашенной президентом Владимиром Путиным, который сам является ярым православным верующим.

При Путине церковь сблизилась с государством теснее, чем когда-либо со времен революции 1917 года. Неудивительно, что та же хакерская группировка, которая в США обвиняется во взломе Национального комитета демократов, в последнее время проявляет большой интерес к Патриарху Варфоломею и его двору: украинская автокефалия нанесет мощный удар по притязаниям России на духовное лидерство среди восточных христиан.

Автокефалия, скорее всего, заставит многих, а то и большинство священников Московского Патриархата дезертировать. После того, как украинская церковь превратится в признанную, у священников не будет причин оставаться частью организации, которую власть считает пятой колонной России.

Что касается самих верующих, то две трети украинцев, считающих себя православными, покинули церковь Московского патриархата. Порошенко, сам активный прихожанин, тоже сменил церковь. Одной из причин было то, что Киевская церковь активно поддерживала Революцию достоинства 2014 года, и ее священников видели на улицах, помогавших протестующим; Московская церковь была более осторожной.

РПЦ В УКРАИНЕ ОСЛАБИЛ ПУТИН

В конце прошлого месяца Московский Патриарх Кирилл отправился в Стамбул на встречу с Варфоломеем. Епископ, который на ней присутствовал, сказал, что, хоть окончательное решение по автокефалии Украины не было принято, процесс зашел слишком далеко, чтобы отменить его. Русские священнослужители предупреждают, что предоставление независимости украинской церкви может привести к глобальному расколу, но Патриарх Варфоломей недавно отверг эту риторику. "Мы никому не угрожаем и нам никто не угрожает, - сказал он. - Мы боимся только Бога".

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Церковные дела не должны быть столь политизированы, как это происходит в российско-украинском конфликте. С другой стороны, разрушение Украины Путиным явно подорвало церковь, к которой он принадлежит и которую он стремился укрепить как в России, так и во всем мире. И он не может послать танки, чтобы починить этот урон.

В то же время путь, по которому пойдет Украина, зависит не столько от территориальных завоеваний и потерь, сколько от того, какие идеи победят в головах украинцев. И это делает дипломатическую битву за автокефалию критической для Порошенко.