Жуткое ДТП на Прикарпатье: погибли двое детей и женщина, много травмированных

В пятницу, 7 сентября, в Коломые Ивано-Франковской области произошло ДТП, в результате которого погибли трое, а еще девять человек получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области, в Коломые Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля Renault Megane и автомобиля Mercedes Sprinter погибло два ребенка (в возрасте пяти-шести лет), а травмы получили 9 человек.

Как уточнили медицинские работники, по дороге в лечебное учреждение скончалась еще одна женщина, пострадавшие были доставлены в коломыйскую центральную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что под Львовом пьяный полицейский сбил насмерть двух человек.