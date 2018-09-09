Порошенко просят сделать покойного Маккейна Героем Украины

Соответствуюшая петиция появилась на сайте Президента.
Президента Украины Петра Порошенко просят дать американскому сенатору Джону Маккейну звание героя Украины посмертно.
"Дать преданному другу Украины, сенатору Джону Маккейну, который много сделал для поддержки независимости и целостности Украины, звание Героя Украины посмертно",– говорится в тексте петиции на сайте Президента Украины.
Петиция появилась на сайте 7 сентября. За это время она собрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.
Читайте такжеВ США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видеоСобирать подписи в поддержку поданной петиции будут еще в течение 90 дней.
Напомним, ранее американские СМИ обнародовали предсмертное послание Джона Маккейна народу США.