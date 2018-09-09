Порошенко просят сделать покойного Маккейна Героем Украины

Джон Маккейн может стать Героем Украины. Посмертно / cuamckuykot.ru

Президента Украины Петра Порошенко просят дать американскому сенатору Джону Маккейну звание героя Украины посмертно.

"Дать преданному другу Украины, сенатору Джону Маккейну, который много сделал для поддержки независимости и целостности Украины, звание Героя Украины посмертно",– говорится в тексте петиции на сайте Президента Украины.

Петиция появилась на сайте 7 сентября. За это время она собрала 11 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

Читайте такжеВ США прощаются с Джоном Маккейном - опубликовано видеоСобирать подписи в поддержку поданной петиции будут еще в течение 90 дней.

Напомним, ранее американские СМИ обнародовали предсмертное послание Джона Маккейна народу США.