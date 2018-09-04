Достоин занять это место. Стало известно, кто заменит Маккейна в американском Сенате

Джон Маккейн / Reuters

Бывший сенатор от штата Аризона и член "Республиканской партии" Джон Кайл заменит в верхней палате Конгресса США недавно ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна.

Соответствующее сообщение опубликовало американское издание Arizona Republic. По словам журналистов, назначение "сменщика" Маккейна имеет большое значение для нормальной работы Сената, где большинство "Республиканской партии" держится на одном голосе (50 против 49 голосов демократов).

Кайл проработает в Сенате следующие два года – до ноября 2020 года. Именно тогда будут проведены промежуточные выборы сенатора от штата Аризона. И только в ноябре 2022 будет избран представитель штата в Сенате на постоянной основе.

Напомним, ранее американские СМИ обнародовали предсмертное послание Джона Маккейна народу США.