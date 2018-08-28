В США СМИ обнародовали предсмертное послание Джона Маккейна

Сенатор Маккейн / Reuters

Известнейший и легендарный сенатор-"республиканец" от штата Аризона, Джон Маккейн, недавно скончавшийся, оставил послание к жителям США.

Полный текст послания опубликовали журналисты телеканала NBC News. Маккейн поблагодарил американцев за поддержку и возможность служить своей стране и в качестве военнослужащего, и в качестве политика. Сенатор называл себя самым счастливым человеком на Земле и утверждал, что ни за что не променял бы ни одного самого плохого дня своей жизни на лучший день в жизни другого человека.

Маккейн также призывал жителей США не впадать в отчаяние от сегодняшних проблем и "не прятаться от истории", а "творить ее".

Напомним, ранее Маккейн скончался в США в возрасте на 82-м году жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Позднее в Сети опубликовали видео его допроса в плену времен Вьетнамской войны.