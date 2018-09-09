Боевики "ЛНР" заявили о готовности передать Украине 44 заключенных

СИЗО в Луганске / hromadskeradio.org

Заключенные Суходольской колонии в самопровозглашенной "ЛНР", осужденные до 2014 года, выразили желание отбыть остаток наказания на подконтрольную Киеву территории.

Как сообщает ТАСС, "председатель Межведомственной комиссии по вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказания (УИН) МВД Луганской народной республики в исправительные учреждения на территории Украины" Роман Ведмеденко подтвердил, что в рамках "комиссии" были рассмотрены заявления осужденных".

"По 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", - отметил Ведмеденко.

Представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева отметила, что "украинская сторона в процессе перемещения осужденных готовность не проявила".

В июле первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев.