Спасайся кто может: после ликвидации Захарченко главарь "ЛНР" подался в бега

Сергей Козлов срочно покинул Луганск / Фейсбук С.Козлова

После ликвидации в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "глава совета министров" "ЛНР" Сергей Козлов заявил о том, что покидает Луганск.

"В связи со сложившейся ситуацией, в целях безопасности, на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких", – написал Козлов в Facebook.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.

При этом по данным "Апострофа", "Ташкент" также скончался в результате взрыва.