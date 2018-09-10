"Какой президент – такие и танки заржавевшие": в соцсетях обсудили праздничное видео Порошенко с мощными Т-64

Порошенко показал видео мощных Т-64 / ukroboronprom.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко выложил у себя в Facebook видео ко Дню танкиста, который отмечается 9 сентября.

Ролик демонстрирует боевые банки Т-64, которыми управляют храбрые бойцы героической 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр".

"Набрел в Интернете на это драйвовое видео от наших танкистов. Молодцы, парни. Вы – воплощение мощи, боевого духа и неисчерпаемого оптимизма. Наша победа неизбежна", – подписал впечатляющие кадры президент.

При этом он резюмировал, что "траки – это сила".

Большинство пользователей пришло в восторг от выложенного видео: "С такими пацанами нам насрать на того путишку", "Это наши Герои! Слава нашим парням", "Наши самые лучшие", "Пусть Господь хранит наших Защитников!" и т.п.

Многие оценили оригинальную "селфи-палку" танкистов – то есть дуло Т-64: "Нормальная у них селфи-палка", "Вот это у парней селфи-палочка" и т.п.

Однако нашлись и пользователи, которые воспользовались постом, как предлогом, чтобы высказать президенту свое недовольство. "Заржавевшие Т-64!!! И это обновленная армия?? Круто!! Какой президент – такие и танки!! А мен в спортивных трусах и футболке на 0:59 – это, пожалуй, очередной "стандарт НАТО" Вот-вот и будет ПОБЕДА!" – написал Сергей Новиков.

"Порох, 20 лет сидишь в чиновниках и миллиардер, ни дня не работал на государство, еще и своего щенка в парламент притянул, чем ты лучше Яныка. 4 года. Ненавижу, что голосовал за такого кознакрада, не в Европе народ, а в ж*пе, Гаага по тебе плачет, г*внокомандующий", – написал Александр Максимович.

"Слушай, Петя коррумпированный с ног до головы..)) а чего твой сынок еще не танкист??? ... у нас же день танкистов", – поинтересовался Коля Антонюк.

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Напомним, Петр Порошенко затруднился ответить на вопрос о сроках установления мира в Украине.