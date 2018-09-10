В Одесской морской академии разгорелся скандал из-за траурного фото Захарченко

dumskaya.net

Заместителя начальника отдела практики в Одесской морской академии Александра Калинина уволили из-за висевшего в его кабинете портрета убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщает "Думская", преподаватель повесил на стену в своем кабинете фото Захарченко с черной ленточкой. На это обратили внимание курсанты академии и сообщили о поступке Калинина в соцсетях.

Как сообщает местный портал od.vgorode.ua, ранее в кабинете Калинина были замечены российский флаг и георгиевская лента.

Когда к преподавателю наведались радикалы, им сообщили, что ректор уже подписал приказ об увольнении Калинина.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.