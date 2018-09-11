Бывший "народный губернатор" Донбасса намылился в главари "ДНР"

Павел Губарев

Бывший "народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев объявил о своем желании участвовать в "выборах" самопровозглашенной "ДНР".

Заявление сепаратиста приводят подконтрольные боевикам СМИ.

"Я не могу спокойно смотреть на то, как моя родина изнывает от нищеты. Я не могу смириться с тем, что на нашей земле нет порядка. Я не вправе оставаться в стороне", - сказал он.

1 марта 2014 года на митинге дончан Губарев был избран "народным губернатором" Донецкой области. 3 марта Губарев потребовал проведения "референдума" о дальнейшем статусе Донецкой области. В феврале 2016 года был назначен боевиками "мэром" города Ясиноватая.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.