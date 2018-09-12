Оккупанты в Крыму подняли по тревоге военные самолеты

Су-30СМ

Два соединения морской авиации Черноморского флота России в аннексированном Крыму подняли по тревоге в рамках учений.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-офицера Южного военного округа полковника Вадим Астафьев.

По его словам, перед летчиками поставлена задача обнаружить и уничтожить ряд целей как на суше, так и в Черном море - подводную лодку, надводные корабли и аэродромы условного противника.

"С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", - сказал Астафьев.

Накануне депутат Госдумы РФ от аннексированного полуострова Михаил Шеремет заявил, что Киеву стоит воздержаться от каких-либо "провокаций" в Азовском море, в противном случае их корабли станут объектами музейного показа в Крыму.