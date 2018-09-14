"Мы в ответе за измену идеалам". Композитор раскритиковал стремление Украины к поместной церкви

Быстряков считает, что сторонники поместной церкви - предатели / Скриншот из видео

Известный украинский композитор Владимир Быстряков считает предательством намерения украинской церкви к получению статуса поместной.

"Нас вовлекают в сделку с совестью. Предав свой язык — предаем наших родителей, которые язык передали нам вместе с родительским благословением. Предав своего предстоятеля, сменив истинное на навязанное — мы предадим свою душу. И пусть не каждый из нас лично является инициатором этих намерений — мы все равно в ответе! За измену своим идеалам, своему духу, своим убеждениям", - написал он в Facebook.

/ Фото: скрин Facebook/Владимир Быстряков

Шоумену резко ответил политолог Алексей Голубоцкий, который полагает, что слова Быстрякова свидетельствуют о том, что он "ползает на брюхе перед убийцами родной и приемной семьи".

"И в целом - мерзко, с какой строны ни глянь. Ведь приютила Быстрякова украинская земля, которой скрепостан тоже веками несет смерть и уничтожение. Но товарищ презирает родную землю и народ, презирает и приемную, зато с удовольствием и ощущением собственной значимости ползает на брюхе перед убийцами родной и приемной семьи", - написал Голубоцкий.

/ Фото: скрин Facebook/Алексей Голубоцкий

Напомним, ранее Быстряков в интервью Дмитрию Гордону выразил мнение, что России на Донбассе нет, а Крым он считает российским.