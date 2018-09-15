Синоптики предупредили о грозе в Киеве

В Киеве в субботу будет гроза, предупредили в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 15 сентября, во второй половине дня в Киеве местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В столице днем температура воздуха составит +24… +26 градусов, сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"… сегодня в Киеве будет переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-8 м/с…", — отметили в КГГА.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу города — Крещатик.