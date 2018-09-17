Назван "худший сценарий" для Украины в противостоянии с Россией в Азовском море

Игорь Романенко / Главред

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к "худшму сценарию" в противостоянии с Россией в акватории Азовского моря, поскольку Москва перебросила туда уже порядка 40 кораблей, в то время как Киев только два из шести.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает "Обозреватель".

"Это артиллерийские катера, два из шести, которые приняты на вооружение. Мы работаем и над ракетными катерами, но на это нужно время", - сказал Романенко.

Он отметил, что "отсутствие морского потенциала компенсируется со стороны ВСУ за счет сухопутных войск: артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков, готовых вести огонь по морским целям".

"А также средствами авиации. Это вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24", - добавил Романенко.

Напомним, в среду, 12 сентября, ВСУ перебросили армейскую группировку в Приазовье.