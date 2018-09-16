В Киеве предупредили о сильных порывах ветра до конца дня

16 сентября 2018, 17:48

Ожидаются порывы ветра скоростью 15-18 метров в секунду.

Обстановка с порывами ветра продлится до конца дня
Обстановка с порывами ветра продлится до конца дня / kievcity.gov.ua

В Киевской городской государственной администрации предупредили киевлян и гостей столицы о небезопасных погодных условиях - сильных порывах ветра.

"До конца суток 16 сентября в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Основные правила обращения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении столичной администрации.

В КГГА напоминают: при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно сообщать экстренные службы - 101 или 103.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало следующей недели.

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Киев погода ветер КГГА
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