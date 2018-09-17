Яресько сказала, почему инвесторы опасаются Украины

Яресько считает, что Украине для инвестиционной привлекательности нужно предпринять ряд шагов / Reuters

Экс-министр финансов Наталья Яресько заявила, что Украина могла бы получать гораздо больше средств от инвесторов, если бы существовал порядок в системе права.

"Судебная система, возможно, кроме налоговой и таможенной систем, наиболее важная для инвесторов, так как контракт должен быть контрактом", - сказала она в эфире Радио НВ.

Яресько подчеркнула, что приходят в Украину лишь те инвесторы, которые не бояться рисковать, поскольку уверены в получении высоких доходов.

"Инвестиции из-за рубежа идут там, где инвесторы решают, что риск, который есть в каждой, в любой ситуации, оплачивается доходами. И если здесь риски выглядят для инвесторов высокими, тогда нужно иметь сверхприбыльные какие-то прибыли", - подчеркнула она.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что инвестиционный бум, который якобы происходит в Украине, - это "яркое свидетельство доверия" к стране со стороны мировых инвесторов.