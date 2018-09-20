МВФ дал прогноз по экономике Украины на ближайшие пять лет

Петр Порошенко и Кристин Лагард

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Украине вырастет на 50 процентов в ближайшие пять лет.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные МВФ.

По состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения составляет $2,82 тыс., развивающихся стран - $5,49 тыс., средний по миру - $11,73 тыс., развитых стран - 48,97 тыс долларов.

По прогнозам МВФ, к 2023 году для Украины этот показатель составит 4,22 тыс. - т.е. вырастут на 50 процентов.

Как отмечает "ЭП", более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности, поскольку при его расчете учитывается разница курса валют и цен.

По этому показателю, в 2018 году ВВП Украины на душу населения составляет $9,21 тыс. (развивающихся стран - $12,51 тыс.), а в течение ближайших пяти лет вырастет на 33 процента - до $16,5 тыс.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.