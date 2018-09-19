Порошенко рассказал о потерях украинской армии с начала боевых действий на Донбассе

Петр Порошенко заявил, что на Донбассе погибло почти три тысячи украинских солдат / president.gov.ua

С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году, погибло 2911 украинских военнослужащих.

"2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора. Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво, смело", – заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львовской филармонии, передает "112 Украина".

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.