Брюссельские авиалинии выходят на украинский рынок

Первый рейс в Брюссель вылетит из Киева 17 октября / Фото: pictaero.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa планировала начать сотрудничество с украинкой авиацией посредством своей дочерней лоукост-авиакомпании Eurowings.

Как сообщает Liga.net, по неизвестной причине компания изменила планы и выводит на украинский рынок Brussels Airlines.

По словам генерального директора, Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзака, приход авиакомпании в Украину создаст дополнительное сообщение по 123 направлениям.

"Брюссельские авиалинии выйдут на рынок авиаперевозок с 17 октября 2018 года и станут четвертым перевозчиком Lufthansa Group в Украине. Первый рейс из Брюсселя будет осуществлен 17 октября", — отметил Койнзак.

Отмечается, что Брюссельские авиалинии начнут работу в Украине с 4 рейсов в неделю, осуществляя на первом этапе сообщение между Брюсселем и Киевом. Затем в планах – полеты в европейские столицы, а также предоставление возможности для украинцев воспользоваться дальнемагистральными сообщениями по направлениям Южной и Северной Америки.

Напомним, крупнейший европейский лоукостер Ryanair выразил желание запустить в Украине внутренние рейсы.