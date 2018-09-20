Москва на вершине. В "Укрзализныце" рассказали о самых убыточных и самых прибыльных поездах

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Международный пассажирский ж\д состав "Киев-Москва" приносит "Укрзализныце" больше денег, чем пять наиболее прибыльных поездов на внутренних маршрутах.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "LIGA.net" со ссылкой на данные, предоставленные госкомпанией.

Согласно имеющейся информации, за 2017-й пассажирские перевозки принесли "Укрзалізниці" около 10 млрд гривен убытка (5 млрд − поезда дальнего следования, 5 млрд − пригородные электропоезда). Руководство госкомпании субсидируют неприбыльные пассажирские направления за счет грузовых перевозок.

В то же самое время в течение первого полугодия 2018-го больше всего прибыли принес поезд N6/7 "Киев-Москва" − 64,5 млн гривен. Поезда же "Киев-Одесса", "Киев-Харьков", "Львов-Одесса", "Киев-Новоолексеевка" и "Киев-Ивано-Франковск" за аналогичный период суммарно заработали гораздо меньше − 61,1 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мининфраструктуры рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию.