Взрывпакеты и газ: после выступления Порошенко у здания Рады начались беспорядки

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После выступления президента Петра Порошенко с посланием Верховной Раде у здания парламента начались столконовения радикальных активистов с полицией.

Приезд президента в Раду совпал с митингом радикалов, которые в числе около 400 человек протестовали против недавней высылки в Россию экс-бойца АТО Тимура Тунгоева, а также требовали выполнения президентского обещания о предоставлении гражданства Украины иностранцам, воюющим на стороне Киева на Донбассе, сообщает УНН.

В результате драки националистов и полиции, последние применили слезоточивый газ, пострадал один правоохранитель, его ранили в ногу. Кроме того, радикалы снесли ограждение.

К зданию парламента стянуто большое количество силовиков.

Напомним, в четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

В ходе 60-минутной глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".

В понедельник, 17 сентября, активисты с теми же требованиями проводили митинг у здания ГПУ. Во время акции неизвестные напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.