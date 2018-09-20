Взрывпакеты и газ: после выступления Порошенко у здания Рады начались беспорядки

20 сентября 2018, 12:42

В ходе потасовки пострадал один правоохранитель.

rbc.ua

После выступления президента Петра Порошенко с посланием Верховной Раде у здания парламента начались столконовения радикальных активистов с полицией.

Приезд президента в Раду совпал с митингом радикалов, которые в числе около 400 человек протестовали против недавней высылки в Россию экс-бойца АТО Тимура Тунгоева, а также требовали выполнения президентского обещания о предоставлении гражданства Украины иностранцам, воюющим на стороне Киева на Донбассе, сообщает УНН.

В результате драки националистов и полиции, последние применили слезоточивый газ, пострадал один правоохранитель, его ранили в ногу. Кроме того, радикалы снесли ограждение. 

К зданию парламента стянуто большое количество силовиков.

Напомним, в четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

В ходе 60-минутной глава государства традиционно сосредоточился на "перемогах", достигнутых в течение года, а также "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".

В понедельник, 17 сентября, активисты с теми же требованиями проводили митинг у здания ГПУ. Во время акции неизвестные напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада радикалы Петр Порошенко полиция
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:13
Сбитый Ил-20: что скрывает Россия
13:08
Соратник Порошенко раскрыл подоплеку послания президента Раде
13:06
Опальной Поклонской нашли в Госдуме новую должность
12:52
Обнажился тыл. Звезда реалити-шоу "засветила" подтянутую попу из-за сломанной молнии Фото
12:50
Путешествует с динозавром, играет на укулеле и не умеет плавать: кто стал новым ведущим "Орла и решки" Фото Видео
12:49
Эксперты-фармацевты раскритиковали "аптечный" законопроект
12:42
Взрывпакеты и газ: после выступления Порошенко у здания Рады начались беспорядки Видео
12:28
Представители Путина признали причастность РФ к выборам главарей "Л/ДНР"
12:10
Сплошная "перемога": главное из послания Порошенко Раде
12:07
Украинцев ждет мощный метеоудар: как спастись от опасных последствий
11:49
"Как может Басков кататься в говне?": Юрий Лоза отреагировал на видеоизвинение Киркорова и "золотого голоса"
11:42
Валенсия - Ювентус. Туринцы без удаленного и плачущего Роналду вырвали победу в Лиге Чемпионов: видео голов Видео
11:06
Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством
11:03
Москва на вершине. В "Укрзализныце" рассказали о самых убыточных и самых прибыльных поездах
11:02
Главный вывод из скандала с венгерскими паспортами мнение Видео
10:35
Девушка дня Instagram: красотка с татуировками Лоуренс Бедард Фото
10:33
Примут ли Украину в ЕС? мнение
10:27
Раздача венгерских паспортов на Закарпатье. У Москаля прокомментировали ситуацию
10:25
Россия внезапно закрыла часть Средиземноморья
10:00
Эксперт рассказал, в какую ситуацию угодит РПЦ после предоставления томоса украинской церкви
09:39
"Поступить как Сталин". Жириновский призвал Путина развязать новую мировую войну из-за сбитого "Ил-20" Видео
09:39
В Киеве спящий за рулем коп протаранил пять авто
09:37
Рабинович обвинил власть в сговоре с МВФ о повышении цены на газ
09:25
Порошенко ищет благословления Путина на новый срок мнение
09:03
Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Асада
08:48
Суд "выписал" многолетний тюремный срок офицеру-ветерану АТО, зарезавшему человека у маршрутки
08:26
Госсекретарь США Помпео описал путинскую Россию одним словом
08:09
Трамп назвал "худшую ошибку" в истории США
08:09
Подорожание газа: как власть делает из украинцев оленей мнение
07:52
Посол Палестины осадил российские СМИ за фейк о "признании" Крыма
07:47
Рождество Пресвятой Богородицы-2018: что нужно и что нельзя делать в этот день Видео
07:35
Путин - неудачник мнение
07:21
Украинский генерал назвал опасные последствия разрыва "дружбы" с РФ
07:12
Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"
06:56
Порошенко вручил судьбу Украины куму Путина мнение
06:38
Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборот
06:19
"Волочкова нервно курит в сторонке!": Надежда Мейхер поразила Сеть шпагатом
06:02
МВФ дал прогноз по экономике Украины на ближайшие пять лет
05:51
Секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров
05:14
Журналист сказал, когда Россия уйдет из Крыма и с Донбасса Видео
04:49
Отравление Скрипалей: экс-посол США в России спрогнозировал последствия для Москвы
04:17
Медики рассказали, как определить у себя депрессию
03:55
В США хирург с подругой насиловал пациенток под наркозом - полиция
03:01
На Волыни отравились маленькие дети и беременная: умер мальчик Видео
02:12
Президент Молдовы намерен через референдум присоединить Приднестровье
01:43
Группа Imagine Dragons представила оригинальный клип на новый хит Zero: опубликовано видео Видео
01:16
Гройсман предлагал спасти Омеляна от тюрьмы Видео
00:44
"Продлила контракт только Герцег". Меладзе прокомментировал смену состава ВиаГры
00:22
Кабмин разрешил проверять туроператоров после летнего коллапса в аэропортах
19 сентября, среда
23:57
"Пусть смотрят себе под ноги как свиньи". Политолог прокомментировал решение Львова отказаться от русскоязычной культуры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять