"Не могу назвать свою родину гангреной": Сергей Жадан рассказал, что делать с Донбассом

Сергей Жадан / УНИАН

Отвечая на вопрос читателя в чате на чате на "Главреде" о том, как именно необходимо реинтегрировать Донбасс в состав Украины, писатель и рок-музыкант Сергей Жадан высказал мнение, что на Востоке страны "достаточно людей, которые любят ее и пытаются что-то для нее сделать".

"Мне кажется, надо держаться за людей, которым не надо ничего реинтегрировать. На Донбассе их на самом деле достаточно. Они любят свою страну и пытаются что-то для нее сделать. Вот им и нужно помогать. Как украинизировать человека, который Украину ненавидит - я не знаю. И нужно ли это вообще - тоже не уверен. Это, скорее, вопрос к правоохранителям. Или психологам", - сказал писатель.

Комментируя высказывание украинского писателя Василия Шкляра, что Донбасс - это "украинская гангрена", Жадан подчеркнул, что не согласен с таким определением.

"Я не могу назвать свою родину гангреной. Родину Василия Шкляра, между прочим, тоже", - сказал он.

(Шкляр родился в селе Ганжаловка Черкасской области. - Прим.)

По словам писателя, который сам родился в городе Старобельске Луганской области, никакого "донбасского менталитета" не существует.

"По моему глубокому убеждению никакого донбасского менталитета не существует. Просто есть люди, которые любят свою страну, и люди, которые ее ненавидят. При этом они могут жить на одной улице", - пояснил он.

Ранее украинский журналист и публицист Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет из аннексированного Крыма и с Донбасса только, когда рухнет.